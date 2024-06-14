В Долгопрудном пройдет фестиваль ко Дню медработника «Vместе за Zдоровое будущее»

Масштабный региональный фестиваль «Vместе за Zдоровое будущее», приуроченный ко Дню медицинского работника, пройдет в амфитеатре Котовского залива в Юсуповском сквере округа Долгопрудный. Мероприятие состоится 17 июня в 16:30 на водной сцене, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для его проведения Долгопрудный выбран не случайно. Врачи округа одни из первых приняли участие в спасении пострадавших от страшного теракта, произошедшего 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле».

Кроме того, по инициативе главы г. о. Долгопрудный Владислава Юдина была организована помощь в разборах завалов Крокуса после теракта. Более 200 добровольцев пришли на помощь.

Фестиваль «Vместе за Zдоровое будущее» пройдет по инициативе региональной общественной приемной «Единой России» в Подмосковье и председателя комиссии президиума генерального совета партии по работе с обращениями граждан к председателю партии Д. А. Медведеву Анны Кузнецовой.

Главными гостями мероприятия станут медики, которые боролись за жизни пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», а также военные врачи и медработники — участники ЧС, которые поделятся своим опытом.

В программе мероприятия — концерт, мастер-классы для детей и взрослых, консультации юриста, а также награждение медиков Подмосковья, работавших в дни теракта в «Крокус Сити Холле». Также в ходе торжественной части мероприятия будут чествовать врачей, которые ездили в зону СВО в качестве волонтеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.