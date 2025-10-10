В Долгопрудном можно сделать прививку от гриппа в поликлинике и мобильных пунктах
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
По прогнозам эпидемиологов, в 2025 году пик заболеваемости гриппом в Подмосковье ожидается с октября по декабрь. И сейчас самое время защитить себя и близких от вируса — сделать прививку, сообщает пресс-служба администрации Долгопрудного.
В Долгопрудном вакцинироваться от гриппа можно:
- в городских поликлиниках (запись через Госуслуги, портал «Здоровье», по тел. 122);
- в мобильных пунктах (адреса и график работы прикреплены);
- на рабочем месте (прививочная бригада выезжает по заявке, отправить которую можно на почту gbuzdcgb@mail.ru).
В первую очередь вакцинацию от гриппа должны пройти представители так называемой группы риска:
- дети с 6 месяцев;
- школьники;
- студенты;
- работники образовательных учреждений;
- медицинские работники;
- сотрудники торговли, транспорта, коммунальной сферы обслуживания;
- беременные женщины;
- взрослые люди старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву;
- лица с хроническими заболеваниями.
Прививка не является стопроцентной гарантией того, что человек не заболеет гриппом. Но она поможет организму лучше противостоять вирусу, и перенести заболевание в более легкой форме.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.
«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.