В Долгопрудном можно сделать прививку от гриппа в поликлинике и мобильных пунктах

По прогнозам эпидемиологов, в 2025 году пик заболеваемости гриппом в Подмосковье ожидается с октября по декабрь. И сейчас самое время защитить себя и близких от вируса — сделать прививку, сообщает пресс-служба администрации Долгопрудного.

В Долгопрудном вакцинироваться от гриппа можно:

в городских поликлиниках (запись через Госуслуги, портал «Здоровье», по тел. 122);

в мобильных пунктах (адреса и график работы прикреплены);

на рабочем месте (прививочная бригада выезжает по заявке, отправить которую можно на почту gbuzdcgb@mail.ru ).

В первую очередь вакцинацию от гриппа должны пройти представители так называемой группы риска:

дети с 6 месяцев;

школьники;

студенты;

работники образовательных учреждений;

медицинские работники;

сотрудники торговли, транспорта, коммунальной сферы обслуживания;

беременные женщины;

взрослые люди старше 60 лет;

лица, подлежащие призыву;

лица с хроническими заболеваниями.

Прививка не является стопроцентной гарантией того, что человек не заболеет гриппом. Но она поможет организму лучше противостоять вирусу, и перенести заболевание в более легкой форме.

