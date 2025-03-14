В Долгопрудном хирурги спасли пенсионера от неминуемого инсульта

65-летнему жителю Лобни спасли жизнь в Долгопрудненской больнице, куда мужчина поступил в плановом порядке с жалобами на боли в ногах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Долгопрудного.

Обследования показали, что боли в ногах у мужчины были обусловлены атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей. В отделении сосудистой хирургии пациент был дополнительно обследован. Ему провели ультразвуковое обследование и магнитно-резонансную томографию.

Известно, что атеросклероз поражает не только сосуды ног, но и сонные артерии, снабжающие кровью головной мозг, а также коронарные артерии, питающие сердце.

При обследовании у пациента была обнаружена атеросклеротическая бляшка, почти полностью закрывающая просвет правой внутренней сонной артерии. Это состояние неминуемо привело бы пожилого человека в ближайшее время к тяжелому инсульту.

Пациенту экстренно и успешно выполнена операция по восстановлению кровотока по сонной артерии. Ее провели заведующий отделением сосудистой хирургии Долгопрудненской больницы Алексей Варин, которому ассистировали врачи отделения.

Спустя несколько дней после оперативного лечения пациент в удовлетворительном состоянии был выписан на амбулаторный этап лечения. После непродолжительной реабилитации планируется выполнить операцию по восстановлению кровотока в нижних конечностях.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.