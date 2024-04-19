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В Долгопрудном доноры сдали около 25 литров крови

В преддверии национального дня донора, который отмечается 20 апреля, в Долгопрудном прошла очередная донорская акция «Протяни руку жизни» для детей с онкологическими заболеваниями, передает пресс-служба городского округа Долгопрудный.

Акция состоялась в МФТИ, в ней приняли участие студенты физтеха.

Организаторами выступили местное отделение «Красного Креста», Московский областной центр крови, АНО РОДСК «ГЕНЕТИКА», МФТИ, Общественная палата города.

Всего пришло 72 донора, 55 допущены до сдачи, заготовлено 24,750 литра крови. Героями дня стали студенты физтеха из разных регионов России и Белоруссии.

Волонтеры сопровождали доноров, угощали вкусным чаем. Все доноры получили памятки и сувениры.

Сейчас в России очень остро стоит проблема нехватки доноров костного мозга. Во время акции в МФТИ представители АНО РОДСК «ГЕНЕТИКА» провели анкетирование и выявили среди пришедших доноров крови 43 потенциальных доноров стволовых клеток, готовых пройти процедуру типирования.

Донорами становятся люди разного возраста, профессий, убеждений, но всех их объединяет одно — готовность помочь другому человеку. Без донорской крови и ее компонентов многие болезни лечить невозможно. Благодаря донорам ежегодно по всей стране удается спасти тысячи людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.