В Долгопрудном 8 ноября пройдет донорская акция подмосковного центра крови
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
Московский областной центр крови 8 ноября проведет в Долгопрудном очередную донорскую акцию. Она состоится с 9:00 до 12:00 на ФСК «Салют» (пр-т Ракетостроителей, дом № 4). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Для участия в донорской акции жителям округа необходима предварительная регистрация по ссылке: https://donormo.ru/donor_dolgoprudnii/ .
Также в Telegram для доноров Долгопрудного создан чат ( https://t.me/+tCabPBvuIElhNzBi ), в котором можно узнавать об актуальных акциях, обмениваться впечатлениями и общаться на тему донорства крови и ее компонентов.
Стать участником Дня донора можно, если:
- вам 18 лет и больше,
- вы не имеете постоянных и временных противопоказаний к донации,
- возьмете с собой на День донора паспорт и СНИЛС,
- накануне донации будете соблюдать диету донора.
Доноры получат:
- денежную компенсацию на питание,
- справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.
График акций в округах Московской области размещен на платформе донорского движения Подмосковья: https://donormo.ru/akcii/ .
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.
«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.