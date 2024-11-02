В Долгопрудном 8 ноября пройдет донорская акция подмосковного центра крови

сегодня в 12:40

Московский областной центр крови 8 ноября проведет в Долгопрудном очередную донорскую акцию. Она состоится с 9:00 до 12:00 на ФСК «Салют» (пр-т Ракетостроителей, дом № 4). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для участия в донорской акции жителям округа необходима предварительная регистрация по ссылке: https://donormo.ru/donor_dolgoprudnii/ .

Также в Telegram для доноров Долгопрудного создан чат ( https://t.me/+tCabPBvuIElhNzBi ), в котором можно узнавать об актуальных акциях, обмениваться впечатлениями и общаться на тему донорства крови и ее компонентов.

Стать участником Дня донора можно, если:

вам 18 лет и больше,

вы не имеете постоянных и временных противопоказаний к донации,

возьмете с собой на День донора паспорт и СНИЛС,

накануне донации будете соблюдать диету донора.

Доноры получат:

денежную компенсацию на питание,

справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

График акций в округах Московской области размещен на платформе донорского движения Подмосковья: https://donormo.ru/akcii/ .

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.