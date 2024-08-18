В Долгопрудном стартовала прививочная кампания против гриппа

В Долгопрудном с 15 августа стартовала прививочная кампания против гриппа, сообщили в местной администрации.

Вакцинация от сезонных инфекций доступна как для взрослых, так и для детей.

Так, в детскую поликлинику Долгопрудненской больницы поступила вакцина «Ультрикс Квадри», предназначенная именно для детей.

Напомним, что наиболее эффективную профилактику гриппа обеспечивает именно вакцинация. Прививка защитит от тех вирусов, штаммы которых распространены в текущем сезоне.



В городских поликлиниках Долгопрудненской больницы, в том числе и в детской, также доступны вакцины от пневмонии и пневмококковой инфекции — «Превенар-13».

Особенно вакцинация показана:

— детям до одного года,

— детям, посещающим детский сад,

— детям из группы риска,

— взрослым с нарушениями иммунитета,

— пациентам с ВИЧ,

— беременным,

— пожилым,

— онкологическим больным,

— пациентам, имеющим хронические заболевания.

Запись на вакцинацию осуществляется по единому номеру телефона 122 (запись к врачу, вызов врача на дом, получение справочной информации), в личном кабинете портала Государственных услуг, в телеграм-боте Денис, на приеме у врача, через инфомат в поликлинике.

С начала сентября для удобства жителей будут открыты мобильные пункты вакцинации на социально-значимых объектах города. Там можно будет вакцинироваться без записи — нужны будут только паспорт и номер полиса ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».



«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.



