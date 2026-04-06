В Дмитровском округе завершили ремонт психбольницы №5

Капитальный ремонт завершили в Московской областной психиатрической больнице №5 в Дмитровском муниципальном округе. Учреждение в Яхроме уже возобновило прием пациентов, в здании обновили палаты и закупили новое оборудование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В корпусе заменили инженерные коммуникации, кровлю и вентиляцию, выполнили отделку внутренних помещений и фасада, провели сантехнические работы. Для пациентов оборудовали маломестные палаты с отдельными санузлами, закуплено новое медицинское оборудование.

«Мы продолжаем программу ремонтов учреждений здравоохранения. Необходимо создавать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников. Сегодня после проведенного капитального ремонта прием пациентов возобновила Московская областная психиатрическая больница №5. Теперь для удобства пациентов в здании оборудованы маломестные палаты с отдельными санузлами. Также было закуплено новое оборудование», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В отремонтированном корпусе открыли кабинеты вспомогательных специалистов, в том числе терапевта, невролога, психолога и психотерапевта. Также оборудованы кабинеты ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ и физиотерапии.

Московская областная психиатрическая больница №5 находится по адресу: Московская область, Дмитровский муниципальный округ, Яхрома, улица Вокзальная, дом 42а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.