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В Дмитровском округе проверить здоровье можно в парке 13 июля

В Московской области проходит акция «Проверь свое здоровье в парках». Каждую субботу все желающие при наличии паспорта и полиса ОМС могут сдать анализы для определения основных показателей здоровья и получить консультацию специалистов. Следующая акция в Дмитровском округе состоится 13 июля с 10:00 до 14:00 в парке им. Лямина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В прошедшую субботу на Советской площади Дмитрова такую диагностику прошли около 50 человек.

Для этого Центр общественного здоровья направляет мобильные комплексы в парки и на активные точки округа.

Также следующими точками выезда мобильных комплексов станут общественные пространства г. Яхромы: 20 июля — ФОК «Яхромский»; 27 июля — площадь генерала Кузнецова. Время приема: с 10:00 до 14:00.

Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». При выявлении патологий пациентов направляют для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.