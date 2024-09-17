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В Дмитровском округе можно проверить свое здоровье 21 сентября

21 сентября в Дмитровской больнице пройдут сразу 3 профилактических мероприятия: единый день диспансеризации, глаукомный день и день семейного здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В единый день диспансеризации все желающие смогут: сделать антропометрические измерения; измерить артериальное и внутриглазное давление; сделать ЭКГ; сделать флюорографию; пройти маммографию; женщины могут посетить врача-акушера-гинеколога и сдать мазок на онкоцитологию шейки матки; придя натощак — сдать общий и биохимический анализы крови.

Адреса проведения:

г. Дмитров, Центр здоровья — ул. Больничная, д. 7;

г. Яхрома, ул. Конярова, д. 9;

п. Новосиньково, д. 62;

п. Некрасовский, ул. Ушакова, д. 20;

п. г. т. Икша, ул. Комсомольская, д. 10;

п. Деденево, ул. Школьная, д. 4;

с. Рогачево, ул. Первомайская, д. 37.

Также для жителей Дмитрова старше 50 лет, принявших участие в едином дне диспансеризации, с 9:00 до 12:00 пройдет глаукомный день в консультативно-диагностическом центре.

Граждане старше 50 лет могут измерить внутриглазное давление на пневмотонометре — аппарате автоматического бесконтактного измерения внутриглазного давления.

Для получения подробной информации о времени и месте проведения — обращаться в центр здоровья Дмитровской больницы по телефону: +7 (496) 222-70-03, доб. 1212.

Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

День семейного здоровья пройдет с 8:30 до 12:00 в консультативно-диагностическом центре. Требуется предварительная запись по телефону: +7 (496) 222-38-51.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.