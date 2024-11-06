В Дмитровской больнице пройдут три профилактических мероприятия 9 ноября
Фото - © Пресс-служба Администрации Дмитровского г.о.
9️ ноября в Дмитровской больнице пройдут 3 профилактических мероприятия: единый день диспансеризации, глаукомный день, день семейного здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Единый день диспансеризации
Все желающие смогут: сделать антропометрические измерения; измерить артериальное и внутриглазное давление; сделать ЭКГ; сделать флюорографию; пройти маммографию; женщины могут пройти осмотр врача акушера-гинеколога и сдать мазок на онкоцитологию шейки матки; придя натощак — сдать общий и биохимический анализы крови.
Глаукомный день
В консультативно-диагностическом центре для лиц старше 50 лет пройдет глаукомный день. Для участия необходимо пройти 1-й этап диспансеризации в центре здоровья, после чего сотрудники центра выдадут направление на прохождение обследования в рамках глаукомного дня.
Мероприятие пройдет в 7 подразделениях больницы: Дмитрове, Яхроме, Новосиньково, Некрасовском, Икше, Деденево, Рогачево.
Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт.
День семейного здоровья
В программе исследований для взрослых: сокращенный общий и биохимический анализы крови; ЭКГ, антропометрия; измерение артериального и внутриглазного давления; анкетирование.
«Очень важно следить за своим здоровьем и вовремя его проверять. Каждую субботу в Дмитровской больнице проходят профилактические мероприятия, в ходе которых можно определить основные болезни на ранних стадиях, получить направления на доп обследования. Не забывайте о себе и следите за своим здоровьем!» — рассказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.
«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.