В Дмитровской больнице пройдут три профилактических мероприятия 9 ноября

9️ ноября в Дмитровской больнице пройдут 3 профилактических мероприятия: единый день диспансеризации, глаукомный день, день семейного здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Единый день диспансеризации

Все желающие смогут: сделать антропометрические измерения; измерить артериальное и внутриглазное давление; сделать ЭКГ; сделать флюорографию; пройти маммографию; женщины могут пройти осмотр врача акушера-гинеколога и сдать мазок на онкоцитологию шейки матки; придя натощак — сдать общий и биохимический анализы крови.

Глаукомный день

В консультативно-диагностическом центре для лиц старше 50 лет пройдет глаукомный день. Для участия необходимо пройти 1-й этап диспансеризации в центре здоровья, после чего сотрудники центра выдадут направление на прохождение обследования в рамках глаукомного дня.

Мероприятие пройдет в 7 подразделениях больницы: Дмитрове, Яхроме, Новосиньково, Некрасовском, Икше, Деденево, Рогачево.

Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

День семейного здоровья

В программе исследований для взрослых: сокращенный общий и биохимический анализы крови; ЭКГ, антропометрия; измерение артериального и внутриглазного давления; анкетирование.

«Очень важно следить за своим здоровьем и вовремя его проверять. Каждую субботу в Дмитровской больнице проходят профилактические мероприятия, в ходе которых можно определить основные болезни на ранних стадиях, получить направления на доп обследования. Не забывайте о себе и следите за своим здоровьем!» — рассказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.