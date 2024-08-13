В детскую больницу Подольска поступила вакцина против гриппа
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В Подольскую детскую больницу поступило 20 тысяч доз противогриппозной вакцины «Ультрикс Квадри», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Специалисты детской больницы предлагают защитить ребят противогриппозной четырехвалентной инактивированной вакциной «Ультрикс Квадри».
Вакцина подойдет детям в возрасте от 6 месяцев и старше, часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями. Также страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе болезнями и пороками развития сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем.
Нужна вакцина и тем, кто страдает хроническими заболеваниями почек, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам), врожденным или приобретенным иммунодефицитом, инфицированным вирусом иммунодефицита человека.
Защититься от гриппа могут учащиеся образовательных учреждений и студенты.
Препарат формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В. После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней, а защита сохраняется до 12 месяцев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.