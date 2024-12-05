В детском центре Рошаля спасли палец девочке, который едва не оторвало эскалатором

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля экстренно поступила годовалая девочка, которая случайно засунула руку в движущуюся ленту эскалатора и повредила указательный палец на левой руке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Рентген показал перелом и вывих указательного пальца. Перед началом операции мы тщательно очистили рану от черной масляной смазки эскалатора. После полной обработки раны мы приступили к реконструкции пальца. Сначала мы вправили вывих, затем сопоставили костные фрагменты и зафиксировали специальной спицей, которая была введена сквозь палец. Следующим этапом было восстановление сухожилия разгибателя, далее восстановление кожных покровов. Операция длилась около 3 часов и прошла успешно», — сказал врач травматолог-ортопед Дмитрий Купцов.

После хирургического вмешательства кровообращение в пальце восстановилось. Сейчас маленькая пациентка продолжает лечение в стационаре центра. В дальнейшем ей предстоит пройти реабилитацию, после которой двигательная функция и чувствительность пальца будут восстановлены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.