В детском центре им Рошаля в Подмосковье провели первую операцию

Первым на операционный стол лег 8-летний мальчик из Наро-Фоминского округа. У юного пациента успешно лапароскопическим путем удалили паховую грыжу справа. 18 сентября его выпишут домой.

Оперативное вмешательство провел руководитель отделения урологии-андрологии КДЦ Федор Напольников.

Во вторник в центре запланировано проведение еще 13 операций.

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля открылся в августе. В нем установлено более 9,8 тыс. единиц современного медоборудования, которое позволяет проводить сложные и уникальные операции. Персонал — это 1,2 тыс. высококвалифицированных специалистов.

Всего в ДКЦ функционируют 26 отделений по 28 профилям. Он рассчитан на 461 койку. В год по ОМС стационарную медпомощь здесь будут получать более 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов РФ. Еще 150 тыс. детей смогут проходить обследования и консультироваться с врачами. Более подробно с работой центра можно ознакомиться в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.