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В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля заработало отделение реабилитации

Восстановительное лечение в отделении реабилитации, рассчитанном на 30 коек круглосуточного пребывания, будут проходить пациенты, перенесшие заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, а также с другими патологиями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

На реабилитацию, которая проводится бесплатно по полису ОМС, направляет лечащий врач после консультации с врачами ДКЦ им. Л. М. Рошаля.

По словам заведующей отделением медицинской реабилитации Галины Деревяшкиной, помощь маленьким пациентам оказывает мультидисциплинарная команда специалистов, в том числе психологи, массажисты, логопеды и эргоспециалисты, что позволяет обеспечить комплексный подход к реабилитации детей.

«Мы принимаем пациентов с ограничениями в моторной сфере, включая суставные нарушения, спастичность и трудности в самостоятельном передвижении. Кроме того, мы работаем с детьми, испытывающими проблемы когнитивного спектра, такими как нарушения памяти, мышления и речи», — отметила Галина Деревяшкина.

Отделение оснащено современным оборудованием. Здесь есть тренажер с функцией биологической обратной связи, велотренажер с электростимуляцией, антигравитационная дорожка и другая техника для реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.