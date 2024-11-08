В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля заработало новое отделение

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля заработало отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

В первом подобном отделении для детей в Подмосковье оказывается плановая и экстренная медицинская помощь маленьким пациентам с такими патологиями, как врожденные пороки сердца, тромбы, стенозы, урологические болезни, сосудистые заболевания головного мозга и другие заболевания.

По словам главного врача ДКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяны Шаповаленко, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения оснащено двумя рентгеноперационными, самыми современными ангиографическими комплексами.

«Такое высокотехнологичное оборудование дает возможность проведения сложных внутрисосудистых операций у детей с кардиохирургической и нейрохирургической патологиями. Возможности КТ навигации и 3D визуализации позволяют врачам точно управлять микроинструментами и значительно снижают риски при проведении хирургического вмешательства», — сказала Татьяна Шаповаленко.

В клиническом центра, ставшем координатором всех детских учреждений Подмосковья, трудятся специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать порядка 15 тыс. маленьких пациентов и более 150 тыс. человек — амбулаторно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.