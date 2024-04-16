В детской поликлинике в Видном медики поделились опытом с коллегами из соседнего округа

В детской поликлинике Видновской клинической больницы прошла стажировка врачей-педиатров Подольской детской больницы, где медики Ленинского городского округа поделились своим опытом с коллегами, рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Коллеги смогли ознакомиться с деятельностью Центра здоровья детей, порядком профилактических осмотров юных пациентов. Большой интерес подольских педиатров вызвала реализация проекта «Школьная медицина».

Также в программе стажировки был предусмотрен обмен опытом по вопросам патронажа детей первого года жизни. Гостям были предложены успешные практики видновских специалистов по организации работы отделения обслуживания вызовов на дому, кабинетов медицинской реабилитации и доврачебной проверки зрения.

«Благодарю детскую поликлинику Видновской больницы за прекрасную стажировку. Коллеги — большие профессионалы, коммуникабельные, душевные. Общение было очень полезным и приятным. Спасибо большое всем, кто организует подобные мероприятия. Желаю дальнейших профессиональных побед и сотрудничества с нами. Как же грамотно организовано отделение неотложной помощи, Центр здоровья детей — это отличная идея, помощь в работе педиатрам, а организацию, оснащение, кадровый состав в отделении реабилитации оцениваем на пять с плюсом!», — отметила заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях поликлиники № 4 Подольской детской больницы Мария Кожушко.

Такие мероприятия по обмену врачебным опытом проводятся в учреждениях здравоохранения Ленинского округа регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.