В детской поликлинике в Сергиевом Посаде состоялся Единый день вакцинации

Кампания по вакцинации от гриппа проходит в Сергиево-Посадском городском округе в подобном формате не впервые, как правило, с Единого дня открывается кампания по вакцинации. Записываться заранее было не нужно, достаточно лишь было прийти в прививочный кабинет, где вел прием врач-педиатр. После осмотра и консультации можно было сразу привиться, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Использовалась вакцина «Ультрикс Квадри» — проверенный, высокоэффективный препарат отечественного производства.

«К нам приходили родители, желающие сформировать иммунитет у своих детей до так называемого „высокого“ сезона — как правило, это период с октября по декабрь. Вакцинация предназначена для того, чтобы снизить риск заболевания, а также минимизировать возможные осложнения. Именно осложнениями опасен грипп», — рассказывает заведующая детской поликлиникой Кристина Кижваева.

По статистике «Ультрикс Квадри» снижает уровень заболеваемости у привитых детей в 2 раза по сравнению с теми, кто по разным причинам не был вакцинирован. Всего в Единый день диспансеризации прививка была сделана 25 детям. В этом сезоне вакцинацию должны пройти порядка 29 тысяч детей — на приеме у педиатра, в школах и в детских садах.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.