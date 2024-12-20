сегодня в 19:17

В детской поликлинике Лобни начала работать новый врач

Лобненская больница продолжает активно работать над привлечением новых кадров. Врач-педиатр Фатима Кулиева приступила к трудовой деятельности в детской поликлинике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый доктор уже ведет приемы, и успела познакомиться с маленькими жителями города.

Специалист окончила «Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию» по специальности «Педиатрия» и ординатуру на базе «Северо-Осетинской государственной медицинской академии» по специальности «Врач-ревматолог».

«Коллектив Лобненской больницы оказал мне теплый прием, и я поняла, что сделала правильный выбор. Радушно меня приняли дети и их родители. Для меня важно видеть счастливые глаза здорового ребенка», — поделилась Фатима Кулиева.

В привлечении специалистов в больницы Подмосковья помогают действующие в регионе меры соцподдержки: «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Соципотека», «Земля врачам», «Компенсация аренды съемного жилья» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.