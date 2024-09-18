В детской поликлинике Люберец начала работать новый врач-физиотерапевт

В детскую поликлинику № 4 в микрорайоне Зенино Люберец вышла на работу новый физиотерапевт Маргарита Скляднева, много лет она трудилась в Москве, но давно мечтала работать рядом с домом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Теперь я работаю в поликлинике, которая находится в шаговой доступности от моего дома. Очень доброжелательный коллектив и само медучреждение современное, светлое с новым оборудованием, которое позволяет проводить физиопроцедуры при неврологических заболеваниях, проблемах с опорно-двигательной системой, для лечения заболеваний дыхательных путей», — отметила Скляднева.

С приходом нового врача открылся кабинет физиотерапии, где дети могут проходить реабилитацию после перенесенных заболеваний и профилактическое лечение. По словам заведующей поликлиникой Натальи Гридиной, востребованность этого направления у пациентов поликлиники очень высокая.

Соня получает курс лечения после перенесенного ОРВИ, с помощью специального лазера девочке восстанавливают работу гайморовых пазух. Предварительно доктор Маргарита Скляднева осмотрела пациентку на предмет противопоказаний.

Также в арсенале открывшегося кабинета прибор электротерапии, с помощью которого можно делать электрофорез и знакомый многим дарсонваль, аппарат магнитной терапии, оказывающий противоотечное и противовоспалительное действие. Магнитотерапия, электротерапия и светолечение — зачастую без лекарственного препарата помогают человеку восстановить здоровье или улучшить состояние, если есть функциональные изменения, которые требуют коррекции. Также физиотерапевт направляет маленьких пациентов на массаж и лечебную физкультуру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.