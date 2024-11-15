В детской поликлинике Электростали появилось новое оборудование

«Наиболее распространенными патологиями у детей с нарушениями зрения являются близорукость, дальнозоркость, косоглазие и астигматизм. Все это сказывается на качестве жизни ребенка, ограничивая его возможности в учебе и дальнейшем выборе профессии. Качественная диагностика зрения позволяет на ранних стадиях выявлять различные офтальмологические патологии, что обеспечивает лучшие шансы на эффективное лечение и профилактику осложнений. Ранняя диагностика помогает определить проблемы с зрением даже у детей, которые не могут сами сообщить о своих ощущениях или трудностях», — рассказала главный врач Электростальской больницы Елена Тихонова.

Кроме того, в поликлинике для детей с нарушением зрения проводится комплексная медицинская реабилитация на современном оборудовании: синоптофоре, аппарате ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционых нарушений зрения, аппарате лазерный для диагностики восстановления бинокулярного зрения и офтальмомиотренажере-релаксаторе. Чтобы попасть на реабилитацию, нужно записаться на прием, где специалист во время осмотра определит наличие показаний, определится с тактикой и методами лечения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.