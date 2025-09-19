В детской больнице Подольска используют новое оборудование для реанимации малышей

Подольскую детскую больницу оснастили аппаратом открытой реанимационной системы и кувезами для стабилизации новорожденных, аппаратами искусственной вентиляции легких и новым наркозным аппаратом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных начали использовать новый аппарат открытой реанимационной системы. Он создает комфортную среду для маленьких пациентов, поддерживает оптимальную температуру и влажность, а сама конструкция дает удобный доступ специалистам. Также отделение пополнилось двумя кувезами LeadBorn для стабилизации состояния малышей, необходимых для недоношенных с экстремально низкой массой тела.

Медучреждение также получило аппараты искусственной вентиляции легких и новый наркозный аппарат, оснащенный современными режимами вентиляции и технологиями мониторинга. Он сочетает в себе высокую эффективность терапии и безопасность для пациентов.

«Все это значительно облегчит работу врачей и повысит шансы на выздоровление самых маленьких пациентов. Продолжим и дальше оснащать Подольскую детскую больницу современным оборудованием в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева. Уже в ноябре ожидается поступление нового оборудования для лор-отделения, хирургии и травматологии», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Подольская детская больница специализируется на высокотехнологичной помощи детям от рождения до 18 лет при любых хирургических и соматических патологиях. С начала года здесь проведено почти 4 тыс. операций.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.