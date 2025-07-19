В детских садах Британии заработали ограничения времен пандемии из-за кори

В детских садах в Великобритании задействовали ограничения времен пандемии из-за кори. Воспитанников принимают только после того, как родители покажут справку о прививке от этой болезни, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал The Guardian .

В 2025 году в Великобритании корью заразились больше 500 человек. Это количество — только подтвержденные случаи.

Родители напуганы увеличением числа заболевших корью. В британских детских садах заработали протоколы изоляции по аналогии со временами пандемии. Так в стране пытаются подавить вспышки болезни.

Еще в детских садах вернули тот же уровень санитарного контроля, уборки помещений, как и в период вспышки ковида. 13 июля местное СМИ сообщало, что ребенок погиб от кори на фоне пандемии в Ливерпуле. Это произошло, поскольку в Великобритании снизился уровень вакцинации.