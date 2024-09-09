В детские поликлиники МОЦОМДа поступила вакцина против гриппа

В детские поликлиники Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила четырехвалентная инактивированная расщепленная вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри» российского производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Вакцина способствует формированию специфического иммунитета к актуальным штаммам гриппа типа А и В и предназначена для профилактики сезонного гриппа, в том числе, детям с 6-месячного возраста и подросткам.

В рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период в первую очередь вакцинируют тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. В эту категорию входят и дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и ВУЗов. Вакцинацию против гриппа необходимо проводить до подъема заболеваемости, чтобы сформировался прочный иммунитет.

«Прививка не опасна и не вызывает осложнений. В редких случаях может проявляться покраснение на коже в месте укола, которое проходит через 2-3 дня или небольшое повышение температуры. Если привитой ребенок заразится гриппом, то болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений», — рассказал врач-эпидимиолог МОЦОМДа Николай Лищук.

Вакцинацию против гриппа следует начинать с посещения врача-педиатра. Специальной подготовки к вакцинации против гриппа не требуется. Лучше, чтобы в течение 2 недель, предшествующих вакцинации, у ребенка не было простудных заболеваний.

Также следует проинформировать врача о наличии следующих противопоказаний к вакцинации: острое заболевание или обострение хронического заболевания в день вакцинации, аллергия на белок куриных яиц, тяжелые аллергические реакции на предшествовавшую прививку данным препаратом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.