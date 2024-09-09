В детские поликлиники МОЦОМД Люберец поступила вакцина от гриппа

В детские поликлиники Московского областного центра охраны материнства и детства поступила четырехвалентная инактивированная расщепленная вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри» российского производства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вакцина способствует формированию специфического иммунитета к актуальным штаммам гриппа типа А и В, предназначена для профилактики сезонного гриппа, в том числе, детям с 6 месячного возраста и подросткам.

В рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период в первую очередь вакцинируют тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. В эту категорию входят и дети старше 6 месяцев, школьники, студенты.

Вакцинацию против гриппа необходимо проводить до подъема заболеваемости, чтобы сформировался прочный иммунитет.

«Прививка неопасна и не вызывает осложнений. В редких случаях может проявляться покраснение на коже в месте укола, которое проходит через 2-3 дня, небольшое повышение температуры. Если привитый ребенок заразится гриппом, то болезнь будет протекать в легкой форме», — сказал эпидемиолог МОЦОМД Николай Лищук.

Вакцинацию против гриппа следует начинать с посещения педиатра.

Специальной подготовки к вакцинации против гриппа не требуется. Лучше, чтобы в течение 2 недель, предшествующих вакцинации, у ребенка не было простудных заболеваний. Также следует проинформировать врача о наличии следующих противопоказаний к вакцинации: острое заболевание или обострение хронического заболевания в день вакцинации, аллергия на белок куриных яиц, тяжелые аллергические реакции на предшествовавшую прививку данным препаратом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.