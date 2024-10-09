В деревнях округа Солнечногорск проведут вакцинацию от гриппа 10 октября

Мобильный пункт вакцинации от гриппа будет работать в городском округе Солнечногорск 10 октября. Он расположится у фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Никулино и Поярково с 10:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для прививки в мобильном комплексе необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Врач проведет предварительный осмотр на отсутствие противопоказаний.

Также выездную вакцинацию в Солнечногорске можно будет сделать:

15 октября — д. Лыткино, д. 25;

17 октября — д. Соколово;

22, 29 октября — д. Кривцово, площадь у ДК «Истра»;

24 октября — д. Юрлово, д. 24;

28 октября — д. Дурыкино, д. 17С, возле ООО СП «Витраж».

Время работы: с 10:00 до 14:00.

«Своевременная вакцинация помогает защитить себя и своих близких от заболеваний и серьезных осложнений. Для удобства жителей удаленных и сельских территорий в округе работают пункты мобильной вакцинации. Сделать прививку можно и в поликлинике», — рассказала и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, по номеру тел. 122 или через чат-бот в Telegram.

Также поставить вакцину своему ребенку можно в Солнечногорской детской поликлинике. Для этого необходимо записаться в 212 каб. либо к участковому врачу-педиатру. В этот же день после осмотра дети проходят в 211 каб. на саму вакцинацию. Привиться можно по будням с 8:00 до 18:00.

После вакцинации антитела появляются через 8-10 дней. Высокий иммунитет против гриппа типов А и В сохраняется до 12 месяцев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.