В день защиты детей в МОДКТОБ узнали, о чем мечтают маленькие пациенты

Сегодня особенный день, день защиты детей. Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница хочет обратить особое внимание на маленьких пациентов МОДКТОБ — смелых и стойких детей, которые проходят лечение в стенах больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Пресс-служба МОДКТОБ собрала самые яркие мечты пациентов и оформила их в картинки. Кто-то из детей хочет, чтобы в больнице кормили фаст-фудом, а кто-то хочет, чтобы можно было на гипсе рисовать красками, некоторые дети просто мечтают, чтобы у них никогда больше ничего не болело.

«Каждый день мы стараемся создать для них атмосферу тепла и заботы, чтобы лечение проходило легче и приятнее. И сегодня мы хотим поделиться с вами самыми сокровенными мечтами наших маленьких пациентов! Мы ежедневно и в круглосуточном режиме помогаем в сложном и тернистом пути, который ведет их к выздоровлению», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Ранее в честь приближающегося Дня защиты детей в МОДКТОБ был организован творческий флешмоб: я рисую свою мечту.

МОДКТОБ сегодня — единственное своего рода крупное учреждение в Московской области, объединяющее практическую, научную и учебную деятельность. 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки специалисты МОДКТОБ оказывают травматологическую помощь детям Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.