В День донора жители Чехова сдали 19,8 литров крови

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин принял участие в акции «День донора». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ежеквартально в Чехове совместно с Московской областной станцией переливания крови проводятся акции по забору крови. Глава Чехова вместе с неравнодушными жителя и личным составом МЧС приняли участие в акции, помогая пополнить запасы в медицинских учреждениях.

Процесс донации был организован на базе Дома культуры «Дружба» в специально обустроенном кабинете. Медицинский персонал провел процесс на высоком, профессиональном уровне. Медсестры и врачи следили за ходом процедуры и регулярно уточняли самочувствие у доноров.

За сегодняшний день, в рамках акции, жители округа сдали 19,8 литров крови — это почти на четыре литра больше, чем в прошлый раз.

Так как каждая донация может спасти несколько жизней: цельная кровь и ее компоненты (эритроциты, плазма, тромбоциты) используются при операциях, травмах, родах, онкологических и гематологических заболеваниях, то потребность в донорской крови постоянна и часто превышает запасы. По этой причине регулярные доноры важны для стабильного снабжения медучреждений.

«Подобное неравнодушное отношение наших жителей к донорским акциям еще раз показывает, что их регулярное проведение стимулирует вовлечение новых участников и укрепляет культуру добровольной помощи», — сказал глава округа Михаил Собакин.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.