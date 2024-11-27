В декабре и феврале: иммунолог рассказал о пике заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Иммунолог, генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков заявил, что в середине декабря можно ждать очередной пик заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в России, затем он снизится в новогодние праздники.

«Стабилизация ситуации с распространением ОРВИ и COVID-19 произойдет к концу декабря, снижение заболеваемости будет кратковременное в новогодние праздники, дальше опять будет очередной всплеск с пиком где-то в феврале», — сказал врач в эфире радио Sputnik.

По его словам, количество заболевших примерно сопоставимо с прошлогодними показателями, но надо понимать, что большинство случаев не попадает в статистику.

По его словам, для защиты от инфекций следует в первую очередь вакцинироваться, а также ограничить контакты с малознакомыми или незнакомыми людьми и избегать скопления людей в транспорте и многолюдных местах.

В случае появления первых признаков заболевания стоит взять больничный на работе, не появляться в школах и детских садах. В целом снижают вирусную нагрузку санитайзеры, маски и проветривание помещений, заключил доктор.