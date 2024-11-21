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В Дедовске пройдет занятие по йоге для беременных 23 ноября

23 ноября в 11:00 в женской консультации города Дедовск состоится занятие по йоге для беременных, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

Приглашаются беременные с 14 по 42 неделю (II и III триместр). Продолжительность занятия: 1 час 15 минут.

Основное внимание будет уделено болям в спине. Нужно будет взять удобную форму одежды, носки, бутылку воды, калорийный перекус (батончик, фрукт).

Занятие проведет инструктор-методист АФК, специалист по оздоровительной гимнастике для женщин на разных этапах репродуктивного периода Ольга Калина.

Записаться можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.