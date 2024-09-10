В Дедовске Истры начала работать новая заведующая терапевтическим отделением № 2

Истринская клиническая больница продолжает знакомить жителей с новыми специалистами. Так, в Дедовске приступила к обязанностям новая заведующая терапевтическим отделением № 2. Его возглавила кардиолог, пульмонолог и терапевт с 30-летним стажем Анна Затейщикова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Стать врачом Анна планировала с детства, это сама себе она пообещала еще будучи ученицей 1 класса в одном из сочинений. И слово свое она сдержала.

Российский государственный медицинский университет окончила в 1996 году по специальности «лечебное дело». Ординатуру прошла по специальности «кардиология». Далее порядка 7 лет проработала врачом-кардиологом.

Последующие 20 лет жизни доктора отданы столичной больнице № 51. Есть в биографии Анны Затейщиковой и такие страницы, как командировки в период пандемии в Сибирь и в Узбекистан — в составе команды московских врачей помогала коллегам бороться с ковидом. А в Мариуполе в составе бригады больницы Святителя Алексия оказывала медпомощь местным жителям.

В качестве заведующей терапевтическим отделением в Дедовске Анна Затейщикова планирует в первую очередь решить кадровый вопрос.

«Если здесь будет команда грамотных, небезразличных специалистов, мы можем придумать что угодно, реализовать любой проект», — убеждена она.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.