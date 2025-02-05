В д. Лазарево Сергиево-Посадского округа после ремонта открылся ФАП

Медпункт располагается в жилом доме. Хозяйка здесь — фельдшер Зинаида Семёновна Кончакова.

В фельдшерско-акушерском пункте медицинскую помощь получают жители четырех деревень — Лазарево, Алферьево, Ворохобино и Псарево. После ремонта пункт оснастили новой мебелью: теперь и фельдшеру комфортно, и посетителям.

Предстоит дооснастить процедурный кабинет, и этот вопрос администрация Сергиево-Посадской больницы намерена решить в ближайшее время.

«Ремонт ФАПа в д. Лазарево — важное событие для жителей этой части округа. Мы выполнили замену окон, коммуникаций, электропроводки. Установили новую сантехнику. В помещении стало светлее, теплее. В общей сложности ремонт обошёлся в 1 млн. рублей, на деньги, выделенные министерством здравоохранения Московской области», — поясняет главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.