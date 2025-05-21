В Черноголовке 22 мая состоится выездная диспансеризация

22 мая в 9:00 часов состоится выездная диспансеризация для жителей села Ивановского и прилегающих территорий городского округа Черноголовка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мероприятии будут работать специалисты: терапевт, гинеколог, уролог (для мужчин) и ЛОР. На месте можно будет сделать флюорографию, ЭКГ, сдать анализ крови.

Жителям, которые зарегистрированы в г. о. Черноголовка, достаточно иметь при себе паспорт. Остальным нужно будет предоставить паспорт, полис и СНИЛС.

Диспансеризация пройдет на территории сельского клуба села Ивановского.

Для жителей ближайших поселений будет организован трансфер. Место отправления — сельский клуб села Макарово в 9:00

Это вторая диспансеризация в таком формате в г. о. Черноголовка. В прошлом году такое мероприятие проводили для жителей деревни Ботово. Все кто пришел проверить свое здоровье отметили, что оперативность и удобство такой формы обследования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.