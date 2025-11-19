В Чехове заработал новый маммограф

В поликлиническом отделении Чеховской больницы на улице Гагарина, 37а открыли новый кабинет маммографии с современным оборудованием, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый цифровой маммограф, который является основным скрининговым исследованием заболеваний молочной железы у женщин, установили на смену устаревшему аппарату 2013 года. Замена оборудования осуществлена в рамках программы Минздрава Московской области, которая регулярно обновляет диагностическое оборудование в зависимости от его износа.

«С введением в эксплуатацию нового современного маммографа, в поликлинике на Гагарина 37а сформировался полноценный центр здоровья. Здесь пациенты смогут пройти все этапы диспансеризации, не покидая здания. В этом центре сосредоточены кабинеты терапевтов и узких специалистов, а также диагностические исследования, включая ультразвуковую диагностику. Теперь благодаря наличию цифровой маммографической установки, пациенты смогут пройти профилактические осмотры и диспансеризацию в одном месте», — отметил главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.

Компактный и полностью цифровой маммограф обеспечивает мгновенное отображение снимков на экране, что исключает необходимость в кассетах и бумажных документах и упрощает процесс диагностики.

«Благодаря системе дозированной компрессии, маммограф автоматически регулирует давление на молочную железу, что позволяет избежать неприятных ощущений во время процедуры. Пациенты уже отметили положительные изменения и выразили благодарность за улучшение качества медицинских услуг», — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Юлия Кочетова.

Жители м. о. Чехов могут пройти обследование молочной железы в Чеховской больнице по направлению лечащего врача или в рамках диспансеризации, получая полный перечень необходимых исследований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.