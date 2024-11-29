В Чехове стартовала прививочная кампания от пневмококковой инфекции

В Чеховской городской больнице начала работу вакцинация против пневмококковой инфекции, которая является одной из основных причин серьезных заболеваний, таких как бактериемия, менингит и пневмония. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Пневмококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, что подразумевает возможность заражения при общении, кашле или чихании. Наибольший уровень заболеваемости фиксируется в холодный период года, что делает прививку особенно актуальной в осенне-зимний период. «Прививка — единственный способ защиты от этой инфекции. В Чехове уже 4 917 жителей старше 60 лет получили вакцину «Превенар 13», — рассказала врач-эпидемиолог Ангелина Маликова.

Чеховская больница приглашает всех желающих пройти вакцинацию. Прививку можно получить по адресу: ул. Пионерская, 2, в будние дни с 9:00 до 14:00.

Запись на вакцинацию не требуется, что делает процесс доступным для всех нуждающихся. Своевременная вакцинация не только защищает индивидуально, но и способствует созданию коллективного иммунитета, что особенно важно для уязвимых групп населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.