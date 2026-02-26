В Чехове готовность детской поликлиники достигла 70%

Строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену продолжается в муниципальном округе Чехов. Общая готовность объекта составляет 70%, завершить работы планируют во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства детской поликлиники, которую возводят по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья» в рамках нацпроекта «Активная и продолжительная жизнь». Общая площадь четырехэтажного здания превысит 8,6 тыс. квадратных метров.

Учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену. В здании установят современное отечественное оборудование, включая три рентген-аппарата, радиовизиограф и ортопантомограф.

В поликлинике откроют педиатрическое и стоматологическое отделения с кабинетом рентгенодиагностики, кабинеты функциональной диагностики и массажа, залы для лечебной физкультуры, а также приемные физиотерапевтов и психологов. По данным надзорного ведомства, строительная готовность объекта составляет 70%, завершить работы планируется во втором квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.