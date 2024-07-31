В кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило 150 тыс звонков с января

В Подмосковье будущие мамы могут задать волнующие вопросы по телефону кол-центра «Стань мамой в Подмосковье», сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Операторы кол-центра готовы рассказать о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом. Сейчас проходит Неделя популяризации грудного вскармливания.

«Всего с начала года операторы приняли почти 150 тыс. звонков, что на 1,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно хочется отметить, что более 12,5 тыс. звонков поступили из других регионов», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Позвонить и задать интересующие вопросы можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Также с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.