В будущем хирургическом корпусе Можайской больницы идет реконструкция

В будущем хирургическом корпусе Можайской больницы завершают демонтаж оконных конструкций, внутренних перегородок и стяжки пола, сообщили в пресс-службе округа.

«Вместе с представителями подрядчика проработали архитектурно-планировочное решение четырёх этажей будущего хирургического корпуса. Также определились с путями подъезда скорой помощи, местами расположения входов в здание. Все работы выполнят по единому стандарту стационара», — отметил главный врач Можайской больницы Максим Чуркин.

Планируется провести ремонт полов, стен, потолков, замену дверных и оконных блоков. Обновят и инженерные коммуникации: трубопроводы системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, оконечные приборы, радиаторы.

В ходе электромонтажных работ установят новые светильники, розетки, выключатели, сети электроснабжения аварийно-пожарной сигнализации.

Капитально будут отремонтированы фасад, входные группы, кровля, укреплен фундамент, обеспечен доступ маломобильных групп населения, проведено благоустройство прилегающей территории.

Ремонтные работы проводятся в рамках реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.