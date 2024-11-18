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В Бронницкой поликлинике состоится единый день диспансеризации 23 ноября

23 ноября в Бронницкой поликлинике будет проходит единый день диспансеризации. Обследование на первом этапе позволяет понять, здоров ли человек или у него присутствуют факторы риска, подозрения на скрытые заболевания, сообщает пресс-служба администрации горокруга

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.

Для женщин и мужчин разных возрастных категорий определен конкретный перечень осмотров узкими специалистами и диагностических процедур.

Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, а далее — ежегодно.

Для прохождения диспансеризации нужно прийти в поликлинику по месту жительства утром, в часы работы вашего подразделения больницы, натощак.

Нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Записаться можно через портал «Госуслуги» или по номеру 122.

Бронницкая поликлиника находится по адресу: г. о. Бронницы, пер. Пионерский, д. 45.

Телефон для справок: 8 (496) 466-57-02.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.