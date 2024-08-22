В Бронницкой больнице пройдет прием специалистов НИКИ детства

сегодня в 17:31

Прием пройдет в Бронницкой поликлинике по адресу: округ Бронницкий, Пионерский пер., дом № 45.

В составе бригады детских узких специалистов прием будут вести: эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог, аллерголог, нефролог. Помимо консультативного приема, детям будут проведены первичные исследования и анализы.

Состав мобильного комплекса формируется по запросу детской поликлиники и может быть изменен.

«Уважаемые родители, обращаем ваше внимание, что запись на прием к специалистам НИКИ детства проводится заранее и организована через участкового педиатра по месту жительства, при наличии медицинских показаний», — отмечают врачи.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.