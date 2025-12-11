В больницы Подмосковья трудоустроились 600 медиков по программе «Приведи друга»

В Московской области сотрудники медучреждений, подведомственных Минздраву МО, могут получить премию за привлечение специалистов по программе «Приведи друга». Так, за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию от 28 тыс. до 128 тыс. рублей. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника. Программа «Приведи друга» была введена в регионе в 2022 году, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря программе «Приведи друга», мы не только поддерживаем уже работающих у нас медицинских специалистов, но и привлекаем новые кадры. Всего с начала этого года по программе в подмосковные больницы трудоустроились 596 медицинских специалистов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый выплачивается 50% от оклада должности, на которую трудоустроен специалист при его трудоустройстве, и второй 50% от оклада должности, на которую трудоустроен специалист — после трех месяцев работы привеченного специалиста. При этом новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в государственных подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.