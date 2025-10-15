В больницы Подмосковья трудоустроились 470 медиков по программе «Приведи друга»

Сотрудники медучреждений, подведомственных Минздраву Подмосковья, могут получить премию за привлечение специалистов по программе «Приведи друга». Так, за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию от 28 тыс. до 128 тыс. рублей. Размер такой выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для медицинских работников Подмосковья реализуется широкий комплекс мер социальной поддержки. Они направлены как на поддержку уже работающих сотрудников, так и на привлечение новых кадров. С начала этого года по программе „Приведи друга“ в подмосковные больницы трудоустроились почти 470 медицинских специалистов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый выплачивается 50% от оклада должности, на которую трудоустроен специалист при его трудоустройстве, и второй 50% от оклада должности, на которую трудоустроен специалист — после трех месяцев работы привеченного специалиста. При этом новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в государственных подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте https://rabota-vrachom.ru/.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.