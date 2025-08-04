В больницы Подмосковья поступит 14 единиц офтальмологического лазерного оборудования

В медучреждения Московской области продолжает поступать современное медицинское оборудование, в том числе лазерное для проведения офтальмологических операций. Оно применяется для лечения различных заболеваний органов зрения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Современное лазерное оборудование активно применяется в офтальмологии во время проведения операций. В этом году мы закупили 14 единиц различных лазеров на сумму почти 160 млн рублей, из них 8 уже поставили. Такую технику получили Луховицкая и Дмитровская больницы, а также МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

До конца года планируется поставка еще 6 единиц офтальмологического лазерного оборудования — в Видновскую и Химкинскую больницы, а также МОНИКИ.

«В этом году мы получили 3 единицы нового лазерного оборудования и еще 1 получим до конца года. С введением его в нашу практику мы расширяем возможности лечения заболеваний глаз. Каждый из лазеров имеет свое предназначение и уникальные функции. Но одним из ключевых новшеств является лазер, который оборудован насадкой для транспапиллярной термотерапии. Это устройство позволяет эффективно разрушать малые внутриглазные опухоли, не прибегая к удалению глаза. Кроме того, этим же лазером мы можем выполнять микроимпульсное лазерное лечение терминальных форм глаукомы», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Алина Коврижкина.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.