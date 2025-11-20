В больницы Подмосковья поступило 18 единиц оборудования для операций на сосудах

В больницы Московской области поступило новое оборудование — системы внутрисосудистой визуализации. Медтехника позволяет врачам прямо во время проведения операции получать высокоточное изображение коронарных артерий и сосудов, а также определять степень их повреждения, что необходимо для выбора оптимальной тактики лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для лечения сердечно-сосудистых патологий необходимо современное оборудование, которое мы продолжаем закупать для наших медицинских организаций. С начала этого года поставили в наши больницы 18 систем внутрисосудистой визуализации на сумму более 430 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Системы внутрисосудистой визуализации уже поступили в Жуковскую, Люберецкую, Королевскую, Мытищинскую, Воскресенскую, Дмитровскую, Долгопрудненскую, Домодедовскую, Егорьевскую, Красногорскую, Подольскую, Сергиево-Посадскую и другие больницы.

«Данная система позволяет не просто «увидеть сосуд», а провести стентирование с ювелирной точностью. Свести к минимуму риски ранних и поздних осложнений», — пояснил рентген-хирург сосудистого центра Люберецкой больницы Михаил Кричман.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.