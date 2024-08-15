В больницы Подмосковья поступило 16 рентгеноаппаратов типа С-дуга в 2024 году

В подмосковные больницы поступили новые передвижные рентгеноаппараты типа С-дуга. Они необходимы для проведения различных операций и позволяют врачу непосредственно во время оперативного вмешательства получать рентгеновские снимки под различным углом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья необходимо оснащать медучреждения современным оборудованием. С начала года в наши больницы поступило 16 рентгеноаппаратов типа С-дуга. На их закупку было направлено почти 200 млн рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Новые аппараты С-дуга поступили в Жуковскую, Ступинскую, Долгопрудненскую и другие больницы.

Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.