В больницы Подмосковья поступило 14 новых мобильных комплексов

В медицинские организации Московской области поступили новые передвижные мобильные комплексы. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Передвижные мобильные комплексы позволяют повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных территорий Подмосковья. Они оснащены маммографами и флюорографами. Всего с начала года в наши больницы поступило 14 мобильных комплексов на сумму 368,5 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новые передвижные комплексы поступили в Рузскую, Дмитровскую, Ногинскую, Шатурскую, Воскресенскую, Пушкинскую и другие больницы.

«Сейчас в нашем арсенале три единицы техники — это мобильный маммограф, фельдшерско-акушерский пункт на колесах. Недавно поступил новый мобильный флюорограф. Этот высокотехнологичный мобильный комплекс делает четкие детализированные снимки при низком уровне лучевой нагрузки. Снимки и описание будут прикрепляться к электронной карте пациента, и их смогут видеть врачи как амбулаторного, так и стационарного звена», — отметил заведующий центром медицинской профилактики Пушкинской больницы имени проф. Розанова В. Н. Абдрахим Джалиев.

Ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций Московской области или социальных сетях. Для того, чтобы пройти обследование предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.