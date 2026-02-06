В больницы Подмосковья поставят 240 единиц эндоскопического оборудования в 2026 г

В 2026 году в 45 медицинских организаций Московской области поступит почти 240 единиц современного эндоскопического оборудования по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В этом году медицинские учреждения Подмосковья продолжат оснащать современным эндоскопическим оборудованием, включая видеоколоноскопы, видеогастроскопы и артроскопические стойки. Новая техника позволит выявлять заболевания на ранних стадиях, проводить точные исследования, брать материалы для биопсии и выполнять малоинвазивные операции.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева подчеркнула, что в 2025 году в региональные медорганизации уже поставили 145 единиц такого оборудования. В 2026 году планируется закупить еще почти 240 аппаратов на сумму более 2,1 млрд рублей. Это повысит доступность качественной медицинской помощи для жителей области.

Оборудование поступит в 45 больниц, среди которых Королевская, Зарайская, Дубненская, Жуковская, Чеховская, Наро-Фоминская, Щелковская и другие. Закупка проводится по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.