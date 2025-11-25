В больницы Подмосковья доставили 310 единиц оборудования для мониторинга пациентов

В больницы Московской области продолжает поступать современное медицинское оборудование, в том числе необходимое для мониторинга состояния больных – мониторы пациента. Такая медтехника позволяет непрерывно отслеживать основные жизненные показатели – артериальное давление, уровень кислорода в крови, пульс, температуру тела и другие параметры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мониторы пациента позволяют врачу отслеживать основные показатели в режиме реального времени. Всего с начала года в медучреждения региона поступило 315 мониторов пациента на сумму более 250 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Мониторы пациента поступили в Видновский, Коломенский, Московский областной и Щелковский перинатальные центры, а также Долгопрудненскую, Королевскую, Луховицкую и другие больницы. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», мероприятию «Оснащение (дооснащение) основными средствами государственных учреждений здравоохранения» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.