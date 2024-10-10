В больницу Зарайска поступила ультразвуковая система экспертного класса

Ультразвуковая система HM70 EVO, приобретенная для Зарайской больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение», не только соответствует самым современным стандартам медицинского оборудования, но и открывает новые горизонты в области диагностики. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и продвинутым алгоритмам обработки изображений, врачи смогут проводить исследования с максимальной эффективностью. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба администрации округа.

Качество визуализации, обеспечиваемое данной системой, значительно улучшает возможность обнаружения даже самых мелких патологий, что критически важно для своевременного вмешательства. Исследования сердца и сосудов, выполняемые на HM70 EVO, становятся более информативными, что, в свою очередь, помогает специалистам в принятии взвешенных решений по дальнейшему лечению.

«Внедрение этого оборудования не только усиливает техническую базу нашей поликлиники, но и незаметно меняет подход к медицинскому обслуживанию населения. Оно позволяет сделать диагностику доступнее и точнее, что, безусловно, повысит уровень доверия пациентов к лечебному процессу. Зарайская больница вступает в новую эру, где технологии и качество медицинских услуг идут рука об руку, обеспечивая здоровье и благополучие горожан», — подчеркнул главный врач Зарайской больницы Николай Макаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.