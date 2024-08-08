В больницу Видного поставили новое оборудование

«Сейчас у нас есть новые аппараты по лазеротерапии и ультразвуковой терапии, а также по электрофорезу и электростимуляции. С помощью них можно снять постоперационные воспалительные изменения, отеки и боль. Таким образом, мы помогаем человеку быстрее восстановиться и и выписаться домой», — сказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

Новое оборудование — многофункциональное, оно позволяет одновременно проводить несколько процедур как одному пациенту, так и двум.

В пресс-службе добавили, что в кабинете лечебной физической культуры установили новую технику и тренажеры — теперь пациенты всех возрастов могут проходить лечение в игровой форме, пока врачи фиксируют данные и следят за показателями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.