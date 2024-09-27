В больницу Солнечногорска поступило новое офтальмологическое оборудование

В кабинет офтальмолога Центральной поликлиники Солнечногорской больницы поступил новый периметр. Это инструмент для диагностики с уникальным программным обеспечением, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новое медицинское оборудование используют для определения свойств поля зрения и нарушенных границ. С его помощью специалисты диагностируют болезни глаз, остроту зрения и выявляют функциональные патологии.

«Данный прибор просто необходим при прохождении врачебной комиссии, например, при получении инвалидности. По сути периметр является юридическим подтверждением плохого или хорошего зрения», — рассказал офтальмолог-хирург Солнечногорской больницы Павел Шалдин.

Теперь офтальмологический кабинет оснащен всеми необходимыми новейшими приборами и инструментами.

«В этом году при поддержке губернатора Андрея Воробьева в Солнечногорскую больницу и ее подразделения закупают более ста единиц новейшей медицинской техники. Значительная часть уже поступила в учреждения и успешно применяется врачами, медицинским персоналом в их ежедневной практике», — рассказала и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Оборудование приобретают по программе «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.